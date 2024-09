Harry Kane schwärmt von Ronaldo: "Cristiano ist das Maß aller Dinge”

Harry Kane kann am Dienstag als zehnter englischer Spieler die Marke von 100 Länderspielen erreichen. Im Vorfeld verrät der Bayern-Star, was ihn immer wieder antreibt - und warum er Cristiano Ronaldo nacheifert.

Harry Kane kann am Dienstag als zehnter englischer Spieler die Marke von 100 Länderspielen erreichen. Im Vorfeld verrät der Bayern-Star, was ihn immer wieder antreibt - und warum er Cristiano Ronaldo nacheifert.

Nicht zuletzt auch die von Cristiano Ronaldo . „Ich fühle mich körperlich und mental sehr gut und bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Wenn ich Ronaldo sehe, wie er mit 39 Jahren sein 901. Tor schießt, dann inspiriert mich das, so lange wie möglich zu spielen“, blickte Kane auf den fünfmaligen Gewinner des Ballon d‘Or, der in den vergangenen Tagen sowohl beim Sieg Portugals gegen Kroatien als auch beim knappen Erfolg gegen Schottland entscheidende Treffer erzielte.

Kane: „Deshalb habe ich viel Respekt vor Ronaldo und Messi“

„Cristiano ist das Maß aller Dinge. Nicht nur, weil er einer der besten Fußballer aller Zeiten ist, sondern auch, wenn es darum geht, wie lange man auf einem höheren Niveau spielen kann“, führte Kane seine Gedanken weiter aus: „Solange man seine Leistung bringt und das tut, was man kann, ist das alles, was man machen kann. Die Ronaldos, die Messis, die Benzemas, die Lewandowskis haben ihr Niveau fast noch gesteigert, als sie Mitte dreißig waren.“

Das beweise Ronaldo fast jede Woche, betonte Kane, und das sei auch sein Ziel. Schließlich sei es für ihn die eine Sache gewesen, an die Spitze zu kommen. Der kompliziertere Teil sei es allerdings, dort auch langfristig zu bleiben. „Es ist wirklich schwierig, konstant auf hohem Niveau zu spielen, deshalb habe ich so viel Respekt vor Ronaldo und Messi“, sagte er. „Das 15 oder 20 Jahre lang zu machen, ist eine großartige Einstellung, eine großartige Leistung.“

Auch der ehemalige NFL-Quarterback Tom Brady sei ein passendes Beispiel dafür, so Kane. „Selbst als er 42, 43 Jahre alt war, musste er den Leuten immer noch beweisen, dass sie falsch lagen, und sich selbst, dass er gut genug war“, erzählte er. Diese Einstellung will Kane auch beibehalten, bis er eines Tages seine Fußballschuhe an den Nagel hängt: „Tief in mir motiviert mich das, besser zu werden, wenn ich die letzten Übungen alleine mache. Dinge, die ich vielleicht noch nicht machen muss, aber machen will. Denn ich will beweisen, dass ich mich noch verbessern kann.“