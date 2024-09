Schiedsrichter-Leistung? Musiala reagiert vielsagend

Deutschland erkämpft in der Nations League nach einem frühen Rückstand ein Remis in den Niederlanden. Nach Abpfiff wird über den Schiedsrichter gesprochen. SPORT1 fasst die wichtigsten Stimmen zusammen.

Wildes Spiel, hart erkämpfter Punkt: Nach dem euphorisierenden 5:0 zum Auftakt der Nations League muss sich Deutschland im zweiten Spiel in den Niederlanden mit einem 2:2 (2:1) zufriedengeben .

Startelf-Debütant Deniz Undav und Kapitän Joshua Kimmich trafen für das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach einem Gegentor in der 2. Minute. Einige Entscheidungen von Schiedsrichter Davide Massa sind diskutabel.

Sein vermeintliches Foul an Xavi? „Ja, ich will jetzt nicht zu viel über den Schiedsrichter reden. Ich weiß nicht, ich muss mir die Szene anschauen. Aber gefühlt waren da ein paar Situationen, wo es nicht in unsere Richtung gegangen ist.“