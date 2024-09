Von Gladbach aus in die große Fußball-Welt

Der Sommer 2024 war ein besonderer für Manu Koné: Silber bei den Olympischen Spielen, ein Last-Minute-Wechsel zur AS Rom und sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft. Sein Trainer zieht Vergleiche mit einem Superstar.

Den Sommer 2024 wird Manu Koné wohl nicht so schnell vergessen - es dürfte der turbulenteste und aufregendste seiner noch jungen Karriere gewesen sein. Vom Gewinn der Silbermedaille bei Olympia in Paris über seinen Last-Minute-Wechsel zur AS Rom bis hin zu seinem Debüt in der französischen A-Nationalmannschaft: Dieser Sommer war für Koné gespickt mit Höhepunkten, Enttäuschungen und neuen Herausforderungen.