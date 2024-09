Wird Ex-Bayern-Star Zirkzee auch zum DFB-Schreck?

Ex-Bayern-Star Joshua Zirkzee glänzt für die Niederlande in der Nations League. Der neue United-Stürmer trifft nun auf Deutschland. Wird er auch zum DFB-Schreck?

In Abwesenheit von Memphis Depay , der aufgrund seiner Vertragslosigkeit nicht für die niederländische Nationalmannschaft nominiert wurde, und Steven Bergwijn , der wegen seines Wechsels zu Al-Ittihad im Streit mit Bondscoach Ronald Koeman vorübergehend aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, bot sich Joshua Zirkzee eine Riesenmöglichkeit.

Der 23-Jährige bekam beim 5:2-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina am Samstagabend das Vertrauen, wurde von Koeman in die Startelf beordert - und zahlte direkt zurück.

Obwohl erst vier Spielminuten für die Niederlande auf dem Konto, erwies sich Zirkzee als Dreh- und Angelpunkt im Sturmzentrum, erzielte die Führung per Kopf - sein erstes Länderspieltor - und bereitete das 2:0 durch Tijjani Reijnders mit einem öffnenden Pass ins Zentrum vor.

Zirkzee: „Entscheidung liegt beim Nationaltrainer“

Doch nicht allein das stach an diesem Abend heraus: Die gesamte Leistung des früheren Bayern-Angreifers trug dazu bei, dass die Niederlande das Spiel über weite Strecken dominierten, auch wenn sie zwei Gegentore schlucken mussten.

Herausfordernde Europameisterschaft für Zirkzee

Anschließend zog es ihn vom FC Bologna, wo er eine fantastische Saison erlebt hatte, zum England-Giganten Manchester United - und dort verlief sein Premier-League-Debüt spektakulär: In der 87. Minute ließ Zirkzee das Old Trafford beben, als er 1:0-Siegtreffer gegen Fulham erzielte.

In den folgenden Spielen gegen Brighton und Liverpool setzte es jeweils Niederlagen, die den Druck auf die Mannschaft erhöhten. „Wenn man bei Manchester United spielt, denkt jeder, dass man einfach gewinnen muss. Aber im Moment ist es schwierig“, reflektierte Zirkzee.

Durchbruch bei Bayern blieb aus

Zweimal wurde er ausgeliehen, nach Parma und Anderlecht, ehe er 2022 fix an Bologna verkauft wurde und dort sportliches sein Glück fand.

Der junge Stürmer blühte endlich auf, etablierte sich als Stammspieler und beeindruckte mit elf Toren und fünf Vorlagen in der Serie A. Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt, machten ihn zu einem der gefragtesten Stürmer Europas, den es schließlich nach England zog.

Was er wirklich draufhat, kann Zirkzee schon am Dienstag neuerlich unter Beweis stellen, wenn die Niederlande das DFB-Team empfangen. Im Gegensatz zum Sieg am Samstag wird der 23-Jährige aber mutmaßlich zunächst auf der Bank sitzen, wie Bondscoach Koeman jüngst ankündigte.