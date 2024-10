Absurder Tor-Rekord! Haaland mit 24 schon der Beste der 112-jährigen Geschichte

SID 10.10.2024 • 22:55 Uhr Beim Sieg gegen Slowenien setzt Norwegens Superstar Erling Haaland seinen beeindruckenden Lauf fort - und sorgt für eine bemerkenswerte Bestmarke.

Diesen Rekord hat er nun also auch: Starangreifer Erling Haaland ist mit nur 24 Jahren zum ewigen Rekordtorschützen in der 116 Jahre langen Geschichte der norwegischen Nationalmannschaft aufgestiegen.

Der Ausnahmestürmer erzielte in seinem 36. Länderspiel beim 3:0 (1:0) der Norweger in der Nations League gegen Slowenien einen Doppelpack und zog mit nun 34 Treffern am bisherigen Rekordhalter Jörgen Juve (33) vorbei.

Beim ungefährdeten Erfolg in Oslo traf neben dem früheren BVB-Profi (7./62.) auch der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (52.).

Haaland setzte damit zudem seinen beeindruckenden Lauf in dieser Saison fort: Für Manchester City hat er in der Premier League bislang in sieben Partien zehn Treffer erzielt.

