Französischer Pflichtsieg ohne Mbappé

Ohne ihren angeschlagenen Kapitän Kylian Mbappé mühen sich die Franzosen gegen Israel zum zweiten Erfolg in der Nations League.

Ohne Kapitän und Starstürmer Kylian Mbappé hat Frankreich einen glanzlosen Pflichtsieg in der Nations League eingefahren. Gegen Israel gewann die Equipe tricolore mit 4:1 (2:1) und holte damit den zweiten Sieg im dritten Spiel.

Mit einem Erfolg am Montag in Belgien könnte das Team von Trainer Didier Deschamps trotz der Auftaktniederlage gegen Italien (1:3) in Gruppe 2 einen großen Schritt Richtung Play-offs machen.