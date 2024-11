"Mir dreht sich der Magen um": Van der Vaart zerlegt Weghorst

Niederlande-Legende Rafael van der Vaart hat sich in die Debatte um Wout Weghorsts ausgelassenen Torjubel gegen Ungarn eingeschaltet - und ist mit dem 32-Jährigen hart ins Gericht gegangen.

Medizinischer Notfall bei Szalai

Der Stürmer der Niederlande hatte beim 4:0-Sieg gegen Ungarn per Strafstoß zur frühen Führung getroffen und seinen Treffer lebhaft gefeiert.

Van der Vaart wundert sich

„Wir bekommen einen Elfmeter. Und dann jubelst du, als hättest du den entscheidenden Treffer in einem WM-Finale geschossen“, wunderte sich der 41-Jährige, der sich mehr Zurückhaltung gewünscht hätte.

Weghorst selbst gab sich nach dem Spiel kleinlaut: „Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht. Das Spiel ging weiter und ich war sehr angespannt. In der Pause habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht, und nach dem Spiel haben wir in der Umkleidekabine der Ungarn die Trikots gewechselt“, sagte der Angreifer.

Er ergänzte: „Am Ende geht das Spiel weiter. Dann muss der Schalter umgelegt werden. Man ist so gefangen in der Konzentration, in der Aufregung“, sagte er: „Aber hinterher denkt man: Da wurde gerade jemand wiederbelebt.“