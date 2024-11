Nations League: Schweiz gegen Serbien heute live im TV, Stream und Ticker

Die Schweiz empfängt am 5. Spieltag der Nations League Serbien. Auch Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo ist ebenso gefordert wie Europameister Spanien. So können Sie die Spiele live im TV und Stream verfolgen.

Auf die Schweiz wartet in der Nations League ein brisantes Duell. Gegen Serbien ist die „Nati“ am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Zürcher Letzigrund zum Siegen verdammt. Bleibt auch im fünften Anlauf der ersehnte erste Sieg in der Nations League aus, ist der erstmalige Abstieg aus der Liga A besiegelt.