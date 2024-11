Blamage für Tedesco! "Absoluter Tiefpunkt seit mehr als zehn Jahren"

Tedesco gibt sich kämpferisch

Belgien zeigt uninspirierten Auftritt

In der Gruppe A2 der Nations League belegt Tedescos Mannschaft nach dem letzten Spieltag hinter Frankreich sowie Italien den dritten Platz und muss im März in einer Relegation gegen den Abstieg in die B-Liga spielen. Der Gegner, ein Zweitplatzierter aus der B-Staffel, wird am kommenden Freitag (22. November) ausgelost. Israel, punktgleich mit Belgien, aber aufgrund des 1:3 im Hinspiel im direkten Vergleich unterlegen, steigt als Gruppenletzter direkt ab.