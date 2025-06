Ronaldos letztes großes Spiel?

Das geringe Niveau der Saudi Pro League soll der Grund sein, warum der Portugiese auch mit 40 Jahren noch wie am Fließband trifft. Ronaldos 35 Saisontore in 41 Einsätzen für seinen Klub Al-Nassr werden so rasch abgebügelt.

Ronaldo straft Kritiker Lügen

Dieser These schlossen sich auch die beiden Weltmeister und heutigen ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer an. „So langsam ist seine Zeit vorbei. Das weiß er selbst auch“, hatte Kramer vor dem Halbfinale gegen Deutschland in der Nations League gesagt - und es danach bereut.