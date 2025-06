"Ich wünsche mir, dass er eine Info erhält, wie es weitergeht"

„Ich will jetzt nichts bewerten, aber er muss ja schon irgendwie meine Meinung hören“, sagte Nagelsmann bei RTL nach dem 0:2 gegen Frankreich und bestätigte: „Wir haben kurz darüber gesprochen.“

Bericht: Barca will ter Stegen loswerden

Der Hintergrund: In Barcelona plant man wohl zukünftig mit Wunschtorwart Joan García . Aus einem Bericht der spanischen Zeitung Sport geht sogar hervor, dass die Katalanen ter Stegen loswerden wollen und dazu bereit wären, ihn auszuzahlen.

„Ein sensibles Thema“, merkte Nagelsmann an und verwies auf ter Stegens Vertrag bis 2028.

Auf der Pressekonferenz nahm er auch indirekt seinen Vorgänger und jetzigen Barca-Trainer Hansi Flick in die Pflicht.

Nagelsmann wünscht sich Klarheit für ter Stegen

Ter Stegen selbst gab sich vor einer Woche noch zuversichtlich, was einen Verbleib in Barcelona angeht. „Mit mir hat niemand gesprochen. Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin“, sagte er auf einer Pressenkonferenz.