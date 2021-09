Franco Foda nach Österreich-Absturz: "Fußball manchmal nicht erklärbar"

Mit nur sieben Punkten aus sechs Spielen liegt Österreich in Qualifikationsgruppe F aber schon elf Zähler hinter Spitzenreiter Dänemark auf Rang vier. Damit sind für das ÖFB-Team sogar die Playoffs um die Teilnahme an der WM 2022 in Katar in Gefahr (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation).