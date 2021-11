WM-Quali: Diese Teams haben noch Chancen auf ein WM-Ticket

Ein leicht vorgezogenes Endspiel hingegen in Gruppe C: Dort treffen am Freitag Italien und die Schweiz aufeinander, die mit jeweils 14 Punkten die ersten beiden Plätze besetzen. Obwohl mit Nordirland bzw. Bulgarien, das sich mit acht Punkten noch leise Hoffnungen machen kann, am letzten Spieltag noch zwei Underdogs auf die beiden warten, dürfte der Sieger des Spitzenspiels wohl auch den WM-Teilnehmer aus Gruppe C stellen.