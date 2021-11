WM-Qualifikation: Hofmann und Kehrer sind Gewinner, Hummels und Ginter und Verlierer im DFB-Team

Niklas Süle (5/420): Bis zu seiner Corona-Erkrankung eine feste Säule in der DFB-Abwehr. Flick setzt auf den Bayern-Star, der körperlich zugelegt hat und in einer starken Verfassung ist. Aktuell dürfte der 26-Jährige im Abwehr-Innenblock an der Seite von Chelsea-Boss Toni Rüdiger gesetzt sein.