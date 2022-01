WM in Katar: Lothar Matthäus sorgt mit kontroversen Aussagen für Wirbel

Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft hat in Vergangenheit mehrfach für Gesprächsstoff gesorgt. Seit der Vergabe des Turniers an Katar gibt es reichlich Kritik am Umgang mit Menschenrechten im Gastgeberland. So wurde im Laufe der Zeit immer öfter von erschreckend hohen Todeszahlen mit Bezug auf die WM berichtet.