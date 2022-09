Portugals Thomas Müller: Sturm-Juwel Goncalo Ramos sorgt bei Benfica für Furore

Mit gerade einmal 21 Jahren ist er nach dem Abgang von Darwin Núnez zum FC Liverpool unumstrittener Stammspieler bei Benfica Lissabon geworden. In zwölf Spielen traf er bereits acht Mal und legte sechs weitere Treffer auf. Mit vier Toren in der Champions-League-Qualifikation schoss er die Águias zudem im Alleingang in die Gruppenphase, in der sie bisher überraschend mit zwei Siegen nach zwei Spielen auf Platz zwei stehen. PSG liegt nur aufgrund der mehr geschossenen Tore vor Benfica. (DATEN: Tabellen der Champions League)