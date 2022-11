WM 2022: Argentinien-Coach am Todestag von Diego: "Vielleicht schaut Maradona uns zu"

Argentinien war 1986 mit Kapitän Maradona Weltmeister geworden, in Katar droht nach dem peinlichen 1:2 gegen Saudi-Arabien dagegen am Samstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Mexiko in Lusail das erste Vorrunden-Aus bei einer Weltmeisterschaft seit 2002. Mexiko war mit einem 0:0 gegen Polen in die Endrunde gestartet. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)