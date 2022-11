Süle und Schlotterbeck abgewatscht! Experten kritisierten DFB-Verteidiger scharf

Japan war in der Schlussphase nach einem Standard aus der eigenen Hälfte in Führung gegangen. Niklas Süle stand falsch und hob das Abseits auf - der deutlich höher positionierte Abwehrchef Antonio Rüdiger winkte vergeblich mit dem Arm in Richtung Linienrichter - und Schlotterbeck konnte seinen so enteilten Gegenspieler Takuma Asano nicht mehr entscheidend stören. („Hansi Flick? Was ist das?“ Asano-Video geht viral)