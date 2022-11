WM 2022, Deutschland - Japan heute live: Wie sehr belastet der Binden-Zoff die DFB-Stars?

Die Menschenrechtslage vor Ort in Katar, gekaufte Fans, irritierende Aussagen von FIFA-Boss Gianni Infantino und nun das Theater um das Tragen der „One Love“-Kapitänsbinde. Die FIFA hatte dem DFB und weiteren Verbänden ein Verbot erteilt und mit drastischen Sanktionen gedroht, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Es habe „eine eindeutige Drohung, die in unsere Richtung ausgesprochen wurde“ gegeben, so der Verbands-Boss. (KOMMENTAR: Ein einziges Armutszeugnis)