WM 2022: "Wäre Costa Rica gegenüber respektlos" - Flicks Worte vor DFB-Endspiel!

„Wir haben das Weiterkommen natürlich nicht mehr ganz in der eigenen Hand. Wir haben das erste Spiel nicht so gestaltet, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber Druck? Natürlich ist es schön, eine WM zu spielen. Wir wollen ins Achtelfinale einziehen, dafür sind wir da. Wir gehen das Spiel seriös an - mit einer hohen Intensität. Wenn es gereicht hat, werde ich mir mehr Gedanken machen. Aber Druck verspüre ich nicht, auch nach Japan habe ich das nicht. Wir sind auf einem guten Weg. Ich habe das Gefühl, dass wir im Training immer besser werden. Das Zusammenspiel und das Kombinieren bekommen wir besser in den Griff. Es ist wichtig, dass wir im Ballbesitz bessere Lösungen haben als zuvor. Wir sind auf einem guten Weg - und wie weit der geht, entscheidet sich morgen.“