WM 2022: One-Love-Binde - DFB äußert sich

Der Vereinswechsel hat mir gutgetan, aber ich wollte dann etwas zu viel. Ich habe mich verletzt. Aber ich wollte zu der Weltmeisterschaft. Ich muss hier in der Lage sein, alle drei Tage gut zu performen. Daher habe ich in den letzten Wochen und Monaten versucht, mich in die bestmögliche Verfassung zu bringen. Ich habe dem Bundestrainer auch gesagt, dass ich hier bei meiner zweiten WM alles geben werden. Aber das gilt für jeden Spieler. Wir sind alle in bestmöglicher Verfassung.