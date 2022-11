WM 2022: Enner Valencia historisch! Darum schrieb Ecuador-Held gegen Katar Geschichte

Enner Valencia hat Ecuador beim 2:0-Sieg im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar in der 15. Minute vom Punkt aus in Führung geschossen. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte wurde laut Opta damit das erste Turniertor per Elfmeter erzielt. (DATEN: WM-Spielplan 2022)