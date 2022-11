WM 2022: "Funktionäre haben versagt" - Ex-Referee mit Klartext im Binden-Zoff

Geht es nach Kinhöfer, dürfe man sich jedoch keiner falschen Hoffnung hingegeben, dass die Schiedsrichter in diesem Fall gegen die Anordnungen der FIFA entschieden hätten. „Die Schiedsrichter machen all das, was die FIFA sagt. Von der Hinsicht ist keine Hilfe zu erwarten“, machte er unmissverständlich klar: „Die Schiedsrichter sind Polizisten. In Deutschland führen die Polizisten auch alle Gesetze aus und in der FIFA ist die FIFA das Gesetz. Und die Schiedsrichter sind die Polizisten, die die Einhaltung der Gesetze überwachen.“