WM 2022: Gruppe B in der Analyse mit England & Bale

Die Kritik an den Three Lions und besonders Richtung Nationaltrainer Gareth Southgate ist die Folge magerer Resultate. Bereits nach dem spektakulären EM-Finale, in dem Italien im Elfmeterschießen die Engländer in Wembley besiegte, hagelte es Kritik. Die Unzufriedenheit bezüglich der Spielweise und taktischen Entscheidungen von Southgate wächst unter Fans und Experten.