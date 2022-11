WM 2022: Gruppe D in der Analyse mit Dänemark und Benzema

Auf der Stürmerposition stehen Hjulmand eigentlich einige Spieler zur Verfügung. Mit Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Kasper Dolberg (FC Sevilla), Martin Braithwaite (Espanyol Barcelona) und Jonas Wind (Vfl Wolfsburg) stehen dem dänischen Cheftrainer gleich vier Optionen parat. Poulsen war in dieser Saison jedoch immer wieder verletzt und kann in der Bundesliga und Champions League bislang keinen Treffer vorweisen. Kasper Dolberg kam ebenso auf sehr wenige Einsatzzeiten, allerdings nicht aus gesundheitlichen Gründen. Martin Braithwaite ist außer Form, erzielte in neun Spielen lediglich drei Tore. Jonas Wind schoss in sechs Spielen für die Wolfsburger nur ein Tor, kämpft außerdem momentan mit muskulären Problemen.