WM 2022 heute LIVE: Niederlande, England, USA im TV, Stream und Ticker

Trainer Gareth Southgate wäre ein souveräner Sieg jedoch sicher lieber. Nach dem 0:0 gegen die USA keimte in der Heimat schon wieder Kritik am Nationaltrainer auf (England-Trainer Southgate wegen City-Star in der Kritik). Beim Gegner hofft man vor dem entscheidenden Spiel auf die Tore von Superstar Gareth Bale.