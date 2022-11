WM 2022: Irre Verwirrungs-Taktik der Japaner - Wer spielt gegen Deutschland?

Nach SPORT1-Informationen schickte Flick für die beiden Spiele in Deutschland seinen Assistenten Danny Röhl, der sich auf der Tribüne etwas verdutzt die Augen rieb. Zwar lief die Mannschaft im altbewährten 4-2-3-1-System auf, jedoch stand nur der Stuttgarter Hiroki Ito in beiden Partien in der Startelf. Selbst im Tor wurde mit Shuichi Gonda und Daniel Schmidt durchgetauscht.