WM 2022: Sadio Mané fällt aus! Bayern-Star verpasst die ersten Spiele für den Senegal

Der Senegal trifft in der Vorrundengruppe A ohne ihren Superstar zuerst auf die Niederlande (Montag, 21. November, ab 17 Uhr im Liveticker), ehe es vier Tage später gegen Katar und zum Abschluss der Gruppephase am 29. November gegen Ecuador um den Einzug in die K.o.-Runde geht. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)