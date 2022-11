WM 2022: Warum ein legendärer WM-Skandal Deutschland wieder einholt

So schulterzuckend wurde das Gijon-Spiel logischerweise nicht überall registriert, es gab heftige Reaktionen, eine spanische Zeitung verglich das deutsch-österreichische Verhalten gar mit „El Anschluss“, der Eingliederung Österreichs in Nazi-Deutschland 1938 - die Erinnerung an den 2. Weltkrieg war damals noch frischer. Selbst in Österreich wurde damit gespielt: „Das war die größte Verbrüderung zwischen Deutschland und Österreich seit März 1938“, kommentierte sarkastisch Reporter Edi Finger.