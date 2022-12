WM 2022: Brasilien-Fluch: Nun erwischt es Belgien

Die Niederlande führten WM-Erfolge gegen die Südamerikaner nur zum Teil ins Verderben. Nachdem es 2010 über Kaka und Co. bis ins Finale (0:1 n.V. gegen Spanien) ging, zog Oranje vier Jahre später erneut bis in die Runde der letzten Vier vor. Im Spiel um Platz drei behielt Oranje gar mit 3:0 gegen die Selecao die Oberhand. Für die WM 2018 in Russland konnte sich Oranje dann aber nicht qualifizieren.