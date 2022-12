PSG-Boss Al-Khelaifi fiebert Finale entgegen

Bei dem Klub in katarischem Besitz stehen Lionel Messi und Kylian Mbappe unter Vertrag, die mit Argentinien und Titelverteidiger Frankreich am Sonntag (16.00 Uhr) um den goldenen Pokal spielen werden. „Wir sind ein französischer Verein und mein zweites Land ist Frankreich, aber für Messi könnte es die letzte WM sein. Kylian wird ein zweites Finale in Folge spielen, etwas Großartiges. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Titel beiden geben“, sagte Al-Khelaifi.