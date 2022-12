WM 2022: "Ganz Afrika hasst ihn" - Ghana will gegen Suárez und Uruguay Rache

Die Überzeugung war groß, doch Gyan nagelte den Ball nur an die Latte. Als das Spiel kurz darauf abgepfiffen wurde, war vielen klar, was kommen würde. Den Black Stars versagten auch im anschließenden Elfmeterschießen die Nerven und so zog Uruguay durch ein 4:2 im Elfmeterschießen ins Halbfinale ein.