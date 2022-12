WM 2022: Kroatien-Held gegen Brasilien! Wie Modric Dominik Livakovic half

Schon in der regulären Spielzeit wuchs Livakovic erneut über sich hinaus. Mit zwischenzeitlich 8 Paraden stellte der Keeper schnell einen Rekord auf. Am Ende der 120 Minuten waren es gar 11 Paraden. Es waren die meisten eines kroatischen Torwarts bei einer WM - und die meisten eines Torhüters überhaupt beim Turnier in Katar.