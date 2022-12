WM 2022: Messi knöpft sich van Gaal vor! Argentinien-Provokationen gegen Oranje

Die Umstellung sei „vorteilhaft“ für Oranje. Zudem hatte van Gaal gemeint, es sei „nicht so schwierig, eine Antwort darauf zu finden, wie man Messi stoppen kann“, der Superstar beteilige sich „nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist“. Der Bondscoach hatte auch immer wieder betont, dass er mit seinem Team Elfmeterschießen geübt habe. (DATEN: WM-Spielplan 2022)