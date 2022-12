WM 2022: "Niedergang ist selbstverschuldet" - deutliche Kritik an Cristiano Ronaldo

Duarte Monteiro, Journalist bei den portugiesischen Plattformen zerozero und ElevenSports, ordnet die Situation bei SPORT1 ein: „Noch vor der Partie gegen die Schweiz gab es in einer der größten Sportzeitungen in Portugal - der A Bola - eine Umfrage. 70 Prozent der Leser waren der Meinung, dass Ronaldo nicht von Beginn an spielen sollte.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)