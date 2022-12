WM 2022: Niederlande trauert, Argentinien provoziert - ein Foto geht um die Welt

Die Argentinier rund um Lionel Messi setzten an zum obligatorischen Jubellauf in Richtung des finalen Schützen und Torhüter Emiliano Martínez, der zwei Elfmeter gehalten hatte, doch in den Siegestaumel mischte sich auch Häme gegenüber den geschlagenen Niederländern. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)