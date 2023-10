Neuendorf zur WM 2030: "Fragen beim Thema Nachhaltigkeit"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht noch Klärungsbedarf in Bezug auf die Nachhaltigkeit angesichts der Absicht des Fußball-Weltverbands FIFA, die WM-Endrunde 2030 in sechs Ländern und auf drei Kontinenten auszutragen.

Turnier soll auf drei Kontinenten stattfinden

Das Turnier soll in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden, zudem wird es wohl Partien in Südamerika in Uruguay, im Jahr 2030 vor 100 Jahren erster WM-Gastgeber, Argentinien und Paraguay geben. Darauf hatte sich das FIFA-Council bei seiner Sitzung am Mittwoch verständigt. Neuendorf ist Mitglied des FIFA-Rats.