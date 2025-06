Steht Tuchels Nachfolger schon fest?

Zum zweiten Mal hat der Coach mit dem Nachwuchsteam diesen Triumph bereits eingefahren, was zuvor nur Dave Sexton geschafft hatte. Folgt bald der große Durchbruch für Carsley? Muss Thomas Tuchel eher früher als später um seinen Job bangen?

Spekulationen der englischen Medienlandschaft deuten darauf hin. Denn für den Nachwuchsbereich des Mutterlands des Fußballs läuft es wesentlich besser und erfolgreicher als für die Profis. Auch trotz der Verpflichtung von Tuchel, der seit Anfang des Jahres die Three Lions trainiert.

Drei Siege in vier Spielen hört sich zunächst nach einer guten Quote an, doch die Auftritte entsprachen nicht den Vorstellungen der kritischen Beobachter. Vor allem nach dem nur knappen Sieg gegen Fußballzwerg Andorra (1:0) war die englische Presse deutlich geworden.