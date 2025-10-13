Tuchel gibt Update zu Kane

SID 13.10.2025 • 20:08 Uhr Thomas Tuchel kann im WM-Qualifikationsspiel der englischen Nationalmannschaft am Dienstag in Lettland wieder auf seinen Kapitän Harry Kane zurückgreifen. Der Stürmer des FC Bayern sei nach seiner Schonung gegen Wales wieder fit.

Trainer Thomas Tuchel kann im WM-Qualifikationsspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Lettland wieder auf seinen Kapitän Harry Kane zurückgreifen. „Harry kann spielen, er ist fit“, sagte der Nationalcoach über den Stürmerstar, den er wegen seiner Knöchelprobleme im Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen Wales (3:0) noch geschont hatte.

„Wir haben das Richtige getan“, betonte Tuchel. „Ich sehe nicht, warum er nicht in der Lage sein sollte, 90 Minuten zu spielen. Ich sehe da keine Hindernisse.“

Kane, der in 109 Länderspielen 74 Tore erzielt hat, war im Bundesligaspiel des FC Bayern am 4. Oktober bei Eintracht Frankfurt (3:0) nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart Kaua Santos kurz vor Schluss angeschlagen ausgewechselt worden. Danach hatte er Entwarnung gegeben und betont, dass er sich nicht wirklich verletzt habe.

Tuchel: „Wir erwarten einen Sieg“

Kanes Three Lions liegen in ihrer Quali-Gruppe K nach fünf Siegen in fünf Spielen klar auf WM-Kurs. Ein weiterer Erfolg beim krassen Außenseiter in Riga würde das Ticket zur Endrunde 2026 sichern.

„Natürlich sind wir uns der Tatsache bewusst, dass wir der Favorit sind“, sagte Tuchel: „Wir erwarten einen Sieg, aber wir wollen auch eine Leistung sehen, die uns glücklich macht.“