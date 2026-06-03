Legende fordert: Ihn soll Tuchel statt Bellingham aufstellen

Niklas Trettin 03.06.2026 • 10:38 Uhr Alan Shearer löst vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 Diskussionen aus. Die England-Legende fordert von Nationaltrainer Thomas Tuchel, Morgan Rogers anfangs den Vorzug vor Jude Bellingham zu geben.

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 sorgt eine Forderung von Alan Shearer für Diskussionen in England. Die Stürmer-Legende plädiert dafür, dass Nationaltrainer Thomas Tuchel im offensiven Mittelfeld überraschend auf Morgan Rogers statt auf Jude Bellingham setzen sollte.

Shearer würde den früheren Dortmunder demnach zunächst auf die Bank setzen. „Jude Bellingham wird das erste Spiel nicht von Beginn an spielen“, wird der 55-Jährige von der Sun zitiert. Stattdessen wünscht er sich eine andere Besetzung im Zentrum: „Ich denke, Thomas wird mit dem spielen, was in den England-Spielen funktioniert hat: Declan Rice und Elliot Anderson dahinter und Morgan Rogers davor.“

Mit Rogers statt Bellingham in die WM? So denkt Shearer

Im Kern begründet Shearer seinen Vorschlag vor allem mit taktischen Aspekten. Seiner Meinung nach müsse England vor allem Kapitän Harry Kane besser in Szene setzen. Dafür müssten andere konsequent in die Tiefe gehen. „Um das Beste aus Harry herauszuholen, brauchst du Spieler, die hinter ihm in die Räume gehen“, so Shearer weiter. Genau diese Qualität sieht er bei Rogers stärker ausgeprägt als bei den anderen Optionen.

Die Folge: Der Profi von Aston Villa, der kürzlich die Europa League gewann, kann aktuell besser zur Balance des Teams beitragen. Shearer lobte ihn entsprechend in höchsten Tönen. „Er ist ein wirklich talentierter Spieler. Er hat sich das Recht verdient, bei einer Weltmeisterschaft anzutreten und hoffentlich sehr gut abzuschneiden. Ich bin ein großer Fan von ihm“, betonte er: „Ich mag seine Spielweise, ich mag seine Einstellung und ich hoffe, dass er wirklich gut abschneiden wird.“