WM 2026: Manuel Neuer stellt Negativrekord ein

Daniel Höhn 30.06.2026 • 14:31 Uhr Das bittere WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat auch einen Negativrekord hervorgebracht. Diesen hat DFB-Torwart Manuel Neuer eingestellt.

Der 40-Jährige kassierte in seinen vergangenen zehn WM-Spielen immer mindestens ein Gegentor. So wie auch gegen die Südamerikaner durch den Kopfballtreffer von Julio Enciso kurz vor der Pause.

WM: Gegen Paraguay saß nicht der erste Torschuss

Damit stellte der Keeper des FC Bayern den Uralt-Rekord des Mexikaners Antonio Carbajal ein, der von 1950 bis 1962 ebenfalls in zehn WM-Partien mindestens einmal hinter sich greifen musste.

Anders als in den Gruppenspielen kassierte Neuer das Gegentor gegen Paraguay nicht mit dem ersten gegnerischen Torschuss.

Letzte weiße Weste beim WM-Triumph

Das letzte Mal „zu Null“ bei einer WM spielte die DFB-Auswahl vor zwölf Jahren.