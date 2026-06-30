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WM 2026: Manuel Neuer stellt Negativrekord ein

Neuer stellt Negativrekord ein

Das bittere WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat auch einen Negativrekord hervorgebracht. Diesen hat DFB-Torwart Manuel Neuer eingestellt.
Manuel Neuer findet nach dem WM-Aus deutliche Worte für den Auftritt der deutschen Mannschaft. Eine Ausrede will der Torhüter dabei nicht gelten lassen.
Daniel Höhn
Das bittere WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat auch einen Negativrekord hervorgebracht. Diesen hat DFB-Torwart Manuel Neuer eingestellt.

Beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Elfmeterschießen gegen Paraguay hat DFB-Torwart Manuel Neuer einen Negativrekord eingestellt.

Der 40-Jährige kassierte in seinen vergangenen zehn WM-Spielen immer mindestens ein Gegentor. So wie auch gegen die Südamerikaner durch den Kopfballtreffer von Julio Enciso kurz vor der Pause.

WM: Gegen Paraguay saß nicht der erste Torschuss

Damit stellte der Keeper des FC Bayern den Uralt-Rekord des Mexikaners Antonio Carbajal ein, der von 1950 bis 1962 ebenfalls in zehn WM-Partien mindestens einmal hinter sich greifen musste.

Anders als in den Gruppenspielen kassierte Neuer das Gegentor gegen Paraguay nicht mit dem ersten gegnerischen Torschuss.

Sowohl beim 7:1 gegen Curacao, als auch beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste sowie beim 1:2 gegen Ecuador traf der Gegner immer mit dem ersten Schuss aufs Tor.

Letzte weiße Weste beim WM-Triumph

Das letzte Mal „zu Null“ bei einer WM spielte die DFB-Auswahl vor zwölf Jahren.

Beim Triumph 2014 in Brasilien setzte sich Deutschland im Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durch. Damals kassierte Neuer auf dem Weg zum Titel nur vier Gegentreffer.   

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