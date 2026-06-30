WM 2026: Manuel Neuer stellt Negativrekord ein

Beim WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Elfmeterschießen gegen Paraguay hat DFB-Torwart Manuel Neuer einen Negativrekord eingestellt.
Neuer stellt Negativrekord ein
Der 40-Jährige kassierte in seinen vergangenen zehn WM-Spielen immer mindestens ein Gegentor. So wie auch gegen die Südamerikaner durch den Kopfballtreffer von Julio Enciso kurz vor der Pause.
WM: Gegen Paraguay saß nicht der erste Torschuss
Damit stellte der Keeper des FC Bayern den Uralt-Rekord des Mexikaners Antonio Carbajal ein, der von 1950 bis 1962 ebenfalls in zehn WM-Partien mindestens einmal hinter sich greifen musste.
Anders als in den Gruppenspielen kassierte Neuer das Gegentor gegen Paraguay nicht mit dem ersten gegnerischen Torschuss.
Sowohl beim 7:1 gegen Curacao, als auch beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste sowie beim 1:2 gegen Ecuador traf der Gegner immer mit dem ersten Schuss aufs Tor.
Letzte weiße Weste beim WM-Triumph
Das letzte Mal „zu Null“ bei einer WM spielte die DFB-Auswahl vor zwölf Jahren.
Beim Triumph 2014 in Brasilien setzte sich Deutschland im Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durch. Damals kassierte Neuer auf dem Weg zum Titel nur vier Gegentreffer.