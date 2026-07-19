WM-Finale: Abschlussfeier und Halbzeitshow live im Ticker

Christopher Mallmann 19.07.2026 • 19:32 Uhr Das Finale zwischen Argentinien und Spanien elektrisiert die Welt. Zuvor findet eine gigantische Abschlussfeier statt. SPORT1 begleitet diese im LIVETICKER.

Grande Finale! Wenn Argentinien im MetLife Stadium von New Jersey auf Spanien trifft, schaut die ganze Welt hin. Verteidigt Lionel Messi seinen WM-Titel oder krönt sich La Furia Roja zum zweiten Mal in der Geschichte (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)?

Bevor diese Frage beantwortet wird, findet eine gigantische Abschlussfeier statt, um das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zu würdigen.

WM-Finale heute live: So können Sie die Abschlussfeier vor Spanien – Argentinien live verfolgen

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SPORT1 begleitet das Spektakel und alle Entwicklungen in New Jersey ab 19.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ US-Star macht den Anfang +++

Der Streamer IShowSpeed performt zunächst den Song „Champions“. Der 21-Jährige wird von zahlreichen Trommlern begleitet.

+++ Klopp verkündet Einigung +++

„Es ist nichts final. Aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung. Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden – eine sehr, sehr großzügige Regelung, wenn man so will. Sodass der Sache praktisch nichts mehr im Wege steht“, sagte Klopp am Sonntag vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien bei MagentaTV.

+++ Superstars bei WM-Abschlussfeier +++

Start ist bereits um 19.30 Uhr (MEZ) – also 90 Minuten vor Anpfiff. US-Superstar Post Malone wird als Headliner gemeinsam mit internationalen Größen wie Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Tom Cruise das Stadion einstimmen, gefolgt von der US-Nationalhymne, gesungen von Jennifer Hudson.

+++ Historische Halbzeitshow +++