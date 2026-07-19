WM-Finale: Abschlussfeier und Halbzeitshow live im Ticker

Grande Finale! Wenn Argentinien im MetLife Stadium von New Jersey auf Spanien trifft, schaut die ganze Welt hin. Verteidigt Lionel Messi seinen WM-Titel oder krönt sich La Furia Roja zum zweiten Mal in der Geschichte (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)?
LIVE: Die WM-Abschlussfeier
Bevor diese Frage beantwortet wird, findet eine gigantische Abschlussfeier statt, um das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zu würdigen.
WM-Finale heute live: So können Sie die Abschlussfeier vor Spanien – Argentinien live verfolgen
- TV: ZDF, MagentaTV
- Stream: ZDF Mediathek, MagentaTV
- Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App
SPORT1 begleitet das Spektakel und alle Entwicklungen in New Jersey ab 19.30 Uhr im LIVETICKER.
+++ US-Star macht den Anfang +++
Der Streamer IShowSpeed performt zunächst den Song „Champions“. Der 21-Jährige wird von zahlreichen Trommlern begleitet.
+++ Klopp verkündet Einigung +++
„Es ist nichts final. Aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung. Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden – eine sehr, sehr großzügige Regelung, wenn man so will. Sodass der Sache praktisch nichts mehr im Wege steht“, sagte Klopp am Sonntag vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien bei MagentaTV.
+++ Superstars bei WM-Abschlussfeier +++
Start ist bereits um 19.30 Uhr (MEZ) – also 90 Minuten vor Anpfiff. US-Superstar Post Malone wird als Headliner gemeinsam mit internationalen Größen wie Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Tom Cruise das Stadion einstimmen, gefolgt von der US-Nationalhymne, gesungen von Jennifer Hudson.
+++ Historische Halbzeitshow +++
Eine historische Premiere wartet zudem in der Halbzeitpause: Erstmals in der WM-Geschichte wird das Spiel für eine 25-minütige Halbzeitshow unterbrochen, bei der Weltstars wie Justin Bieber, Madonna und Shakira auftreten.