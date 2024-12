DHB-Pokal: Viertelfinale mit THW Kiel, Flensburg heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.12.2024 • 16:00 Uhr Im DHB-Pokal steht das Viertelfinale an. Am 19. Dezember kommt es zu einem großen Traditionsduell. Aber auch die beiden anderen Viertelfinals haben es in sich.

Im DHB-Pokal steht der erste Teilnehmer am Final4 bereits fest. Zum Viertelfinal-Auftakt gewann die HBW Balingen-Weilstetten das Duell der Zweitligisten in Coburg mit 38:33 nach Verlängerung und kann sich schon auf den Showdown im April in Köln freuen.

Die drei weiteren Teilnehmer am Endturnier in der Domstadt werden in reinen Erstligaduellen ermittelt.

DHB-Pokal: So können Sie das Viertelfinale mit Kiel und Co heute live verfolgen

TV: -

- Stream: Dyn, Dyn Handball (YouTube)

Dyn, Dyn Handball (YouTube) Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

DHB-Pokal: THW Kiel gegen VfL Gummersbach

Mit Kiel und Gummersbach treffen die mit Abstand erfolgreichsten Klubs des deutschen Handballs aufeinander. Kiel wurde 23-mal, Gummersbach 12-mal Deutscher Meister. Im Pokal stand der THW seit dem Umzug des Finalturniers von Hamburg nach Köln vor zwei Jahren noch nicht im Final4. Nun soll das Ticket in die Domstadt gesichert werden. Noch im November standen sich beide Teams in der Bundesliga gegenüber. Damals gewann Kiel in Gummersbach mit 30:24.

DHB-Pokal: Löwen empfangen Eisenach

Im Heidelberger SNP Dome steht sowohl für die Rhein-Neckar Löwen als auch für den ThSV Eisenach das „Spiel des Jahres“ an. So jedenfalls steht es auf der Homepage der gastgebenden Löwen. Dass dies tatsächlich der Fall ist, zeigt die Tatsache, dass die Halle schon seit Wochen ausverkauft ist. Was die Ausgangslage angeht, sind die Löwen favorisiert. In der Bundesliga-Tabelle stehen sie auf Platz sieben, die Gäste aus Thüringen rangieren auf Platz elf.

DHB-Pokal: MT Melsungen gegen SG Flensburg-Handewitt

Der letzte Halbfinalist wird im Duell des überraschenden Bundesliga-Spitzenreiters MT Melsungen mit der SG Flensburg-Handewitt ermittelt. Für die Gäste aus dem hohen Norden verlief die bisherige Saison nicht wie gewünscht. Nach der 29:31-Niederlage in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen wurde Trainer Nicolej Krickau beurlaubt. Der Sportliche Leiter Ljubomir Vranjes bereitete das Team zusammen mit Co-Trainer Anders Eggert auf das Spiel gegen die Füchse Berlin vor, das die SG prompt gewann. Gegen Melsungen soll der Aufschwung fortgesetzt werden.

DHB-Pokal: Partien des Viertelfinals im Überblick:

Mi., 18.12.2024, 19:30 Uhr: HSC 2000 Coburg vs. HBW Balingen-Weilstetten 33:38 n.V.

Do., 19.12., 19:00 Uhr: THW Kiel vs. VfL Gummersbach

Do., 19.12., 19:00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen vs. ThSV Eisenach

Do., 19.12., 20:00 Uhr: MT Melsungen vs. SG Flensburg-Handewitt

Alle Termine der DHB-Pokalsaison 2024/25 im Überblick: