Handball-EM 2024: Häme und Spott für Norwegen - „Es ist peinlich. Es ist wirklich peinlich."

THW-Star im Mittelpunkt der Kritik

Besonders in den Fokus der Kritik geriet Harald Reinkind. „Was macht Reinkind?“, titelte der norwegische Staatsfunk NRK . Der Bundesliga-Star von THW Kiel war maßgeblich daran beteiligt, dass der Underdog in der letzten Sekunde noch zum Erfolg gekommen war.

Röd muss verletzt abreisen

Teamkollege Göran Johannessen lenkte die Kritik allerdings auf die ganze Mannschaft und erklärte: „Wir liegen drei Minuten vor Schluss mit drei Toren vorne. Dann machen wir viele dumme Sachen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen.“ Laut Johannessen habe man sich nun in eine schwierige Situation gebracht. In einem Horrorszenario am letzten Gruppenspieltag könnte sogar das Aus in der Vorrunde drohen.