Handball-EM: Eine verhängnisvolle Szene - Schock-Nachricht trifft DHB-Team hart

Eine sportlich gelungene Generalprobe für die am 10. Januar beginnende Handball-EM. Ein begeistertes Publikum. Ein emotionaler Abschied für Hendrik Pekeler. Standing Ovations.

„Was ich in dem Moment gedacht habe, kann ich hier vor der Kamera nicht erwähnen“, sagte Andreas Wolff, der vermutliche ähnliche Gedanken hatte wie ARD-Experte Johannes Bitter („Ach, du sch****“), in der Mixed Zone auf SPORT1-Nachfrage. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Torhüter zwar noch Hoffnungen, „dass er nichts Schweres hat“, befürchtete aber schon, „dass es nicht so gut aussieht. Es wäre schon extrem bitter, wenn er ausfällt.“