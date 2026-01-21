Handball-EM: Hier laufen die nächsten Deutschland-Spiele live im Free-TV & Livestream

SPORT1 21.01.2026 • 11:10 Uhr Deutschland trifft in der Hauptrunde der Handball-EM unter anderem auf Dänemark und Frankreich. Doch wer überträgt die kommenden Kracher-Duelle eigentlich live?

Durch den 34:32-Erfolg gegen Spanien lebt für die deutsche Nationalmannschaft der Traum vom ganz großen Triumph bei der Handball-EM 2026. Nach dem hart erkämpften Gruppensieg geht es nun in die Hauptrunde, wo die Halbfinal-Plätze ausgespielt werden.

In dieser geht es für die deutschen Handballer ordentlich zur Sache. Zunächst trifft das DHB-Team auf Portugal, das überraschend gegen Dänemark gewinnen konnte. Im Anschluss geht es für Deutschland gegen Norwegen, ehe abschließend die ganz großen Kracher gegen Dänemark und Frankreich warten. Die Bezeichnung Hammer-Gruppe ist hier absolut zutreffend.

Handball-EM 2026: Hier laufen die Deutschland-Spiele live im Free-TV

Datum Uhrzeit Paarung Sender Liveticker Do., 22.01.26 15.30 Deutschland - Portugal ARD/DYN SPORT1 Sa., 24.1. 26 20.30 Deutschland - Norwegen ZDF/DYN SPORT1 Mo., 26.1.26 20.30 Deutschland - Dänemark ARD/DYN SPORT1 Mi., 28.1.26 18.00 Deutschland - Frankreich ZDF/DYN SPORT1

Das erste Hauptrunden-Spiel steigt am Donnerstagnachmittag. Die ARD ist live mit dabei, wenn es gegen Dänemark-Schreck Portugal geht. Am Samstagabend überträgt das ZDF live.

Die ARD ist wieder an der Reihe, wenn am Montagabend das Duell mit Goldfavorit Dänemark ansteht. Dabei handelt es sich um die Neuauflage des Olympia-Finals 2024, welches Deutschland mit 26:39 verlor.

Abschließend zeigt die ARD am Mittwochabend das finale Hauptrundenspiel gegen die Europameister aus Frankreich.

Die deutschen Spiele werden auch im Livestream in den Mediatheken der ARD und des ZDF übertragen.

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DYN zeigt alle 48 Spiele der Handball-EM live.

Handball-EM: Deutschland mit Vorteil in die Hauptrunde

Der Sieg gegen die Spanier hat sich aus deutscher Sicht doppelt bezahlt gemacht. Die zwei Zähler aus dem direkten Duell werden schließlich in die Hauptrunde mitgenommen.

Während Frankreich und Portugal ebenfalls zwei Zähler mitnehmen, starten die Spanier wie auch Dänemark und Norwegen mit einem leeren Punktekonto in die Hauptrunden-Gruppe I, die es absolut in sich hat.