Transfermarkt: Gerücht um ter Stegen und Donnarumma - Blockbuster-Deal, was ist dran?

Doch in den letzten Monaten weht dem Keeper in Spanien zum ersten Mal seit sehr langer Zeit Kritik entgegen. „Ter Stegen und de Jong verdienen es nicht, in der Startelf zu stehen“, schrieb die Sport im Dezember 2021, nachdem ter Stegen beim 0:3 in der Königsklasse gegen den FC Bayern danebengegriffen hatte. Der ehemalige Gladbacher sei ein „unsicherer und unzuverlässiger Torhüter“ geworden, war in der Zeitung zu lesen.