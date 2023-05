Mega-Sperre für Taulant Xhaka nach Zidane-Ausraster

Kurz darauf ließ er sich auf dem Weg in die Kabine dann noch zu einem Kopfstoß provozieren. In den sozialen Medien verglichen daraufhin viele die Szene mit dem legendären Kopfstoß von Zidane gegen Marco Materazzi im WM-Finale 2006 von Berlin .

Turbulente Schlussphase, Elfer-Ärger und vier Platzverweise

Die Schlussphase hatte es wirklich in sich und war mehr als turbulent: In der 85. Minute sah erst der von Hoffenheim an Basel ausgeliehene Kasim Adams die Rote Karte aufgrund eines Ellenbogenschlags, ehe Zürich dann durch einen äußerst fragwürdigen Elfmeter (Roko Simic/90.+1) in Führung ging.