Bellingham spuckt große Töne: BVB-Sportdirektor Kehl

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat auf einige pikante Aussagen von Jude Bellingham vom Samstag reagiert.

Der Ex-Dortmunder hatte nach seinem Doppelpack für Spaniens Rekordmeister Real Madrid große Töne gespuckt. „Ich bin zehnmal besser als letzte Saison“, erklärte der englische Nationalspieler im vereinseigenen TV: „Ich fühle mich einfach großartig mit diesen Mitspielern, ich lerne jeden Tag dazu.“

Seine drei Jahre beim BVB hat der 20-Jährige offenbar sehr schnell abgehakt. "Das Niveau hier ist so hoch, und ich bin wie ein Schwamm, sauge alles auf, was meine Teamkollegen mir sagen. Deshalb habe ich die Saison auch so gut begonnen", schwärmte der Mittelfeldspieler.

Kehl reagiert auf Bellingham-Ansage

Kehl sagte zu den Aussagen von Bellingham bei Bild-TV: „Ich denke nicht, dass es kritisch gegenüber Borussia Dortmund oder auf seine Zeit bei uns im Sommer gemünzt ist. Daher tut es auch nicht weh, solche Aussagen zu hören.“

„Er macht jetzt bei Real Madrid den nächsten Schritt und fühlt sich in dem Umfeld in dieser Mannschaft nochmal wohler. Wir freuen uns, dass er so eine Entwicklung bei Real Madrid nimmt und sehen es als Dank an das, was wir geleistet haben und dass wir den Jungen auf die richtige Spur gebracht haben. Wir drücken ihm die Daumen und wünschen ihm alles Gute“, ergänzte der Ex-Profi.

Am zweiten Spieltag in Spanien führte Bellingham die Königlichen zum schwer erarbeiteten 3:1 (1:1) bei UD Alméria und traf in der 19. und 60. Minute zweimal - schon beim Auftaktsieg gegen Athletic Bilbao (2:0) war der 103-Millionen-Zugang des BVB erfolgreich gewesen.

Kroos und Rüdiger in der Startelf

In der Anfangsformation von Real stand das deutsche Duo Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Real hat makellose sechs Punkten nach zwei Partien auf dem Konto.

Madrid geriet in Alméria überraschend erst einmal in Rückstand, das Real-Eigengewächs Sergio Arribas traf schon in der dritten Minute gegen seinen Ausbildungsklub. Dann allerdings drehte Bellingham das Spiel, und dieses Mal durfte auch Kroos mithelfen.

Der Rio-Weltmeister, eine Woche zuvor zunächst noch auf der Bank, leitete Reals 2:1 mit einer Flanke auf Bellingham ein. Nach dem Treffer von Vinicius Junior (73.) war das Spiel dann entschieden.

Auch Rüdiger war nach dem Kreuzbandriss von Verteidiger Eder Militao von Beginn an dabei, in Reals Tor stand erneut der Ukrainer Andrij Lunin. Madrid hatte auf den Kreuzbandriss bei Stammtorwart Thibaut Courtois reagiert und Kepa vom FC Chelsea verpflichtet, der Spanier saß aber zunächst auf der Bank.

-----