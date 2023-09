Wieder Matchwinner! Ancelotti erklärt neuen Bellingham - Rüdiger flippt komplett aus

Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham ist für den spanischen Rekordmeister Real Madrid weiter Gold wert. Die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf kamen durch Bellinghams Tor (90.+5) gegen den FC Getafe zu einem 2:1 (0:1).

Es war schon das fünfte Saisontor für den 103-Millionen-Euro-Mann.

Borja Mayoral (11.) traf zum 1:0 für die Gäste, Ex-Bundesliga-Profi Joselu (47.) gelang der Ausgleich für die Hausherren im Estadio Santiago Bernabeu. Real startete somit mit vier Siegen in die neue Saison. Rio-Weltmeister Toni Kroos saß zunächst auf der Ersatzbank und wurde in der 46. Minute eingewechselt.

Was macht Rüdiger mit Alaba da?

Bellinghams spätes Siegtor ließ das neue Bernabeu, in dem zum ersten Mal überhaupt bei geschlossenem Dach gespielt wurde, geradezu explodieren. Auf den Rängen und auch auf dem Platz gab es kein Halten mehr.

Vor allem Rüdiger verlor fast die Beherrschung. Beim Sprung auf die Jubel-Traube der restlichen Real-Spieler verkalkulierte sich der DFB-Star leicht und katapultierte sich ungewollt in die untersten Zuschauerränge. Wieder auf den Beinen packte er sich Teamkollege David Alaba und boxte diesen mehrfach leicht von hinten in die Seite. Was es mit dem ungewöhnlichen Jubel auf sich hat, wurde zunächst nicht bekannt.

Nach der Partie kassierte Matchwinner Bellingham dann wieder einmal Lob von seinem Trainer Carlo Ancelotti: „Er ist ein Spieler, der sehr schnell lernt, man muss ihm die Sachen nicht immer wieder sagen.“

Der Erfolgscoach erklärte, wie Real den ehemaligen BVB-Profi in kurzer Zeit noch besser gemacht hat. „Wir haben ihm natürlich auch Videos gezeigt, von Aktionen, die uns gefallen haben, als er noch bei Dortmund spielte, und haben ihm gesagt, er soll so weitermachen. Was er geändert hat, ist, dass er sich in der gegnerischen Hälfte auch viel mehr ohne Ball bewegt.“

Ancelotti: Das überrascht bei Bellingham

Bei Dortmund habe Bellingham „mehr auf die Bälle in den freien Raum gewartet. Er ist ein Spieler, der immer dribbelt, um zum gegnerischen Tor zu kommen, anstatt nach hinten zu gehen.“

Überraschend seien die Leistungen des Engländers nicht: „Was überrascht, sowohl uns als auch ihn, ist, dass er in jedem Spiel bisher getroffen hat.“ Bellingham selbst, der vor kurzem schon verkündet hatte, dass er bereits zehnmal besser sei als in der Vorsaison, kommentierte seinen Auftritt im Bernabeu so: „Ein Ort wie kein anderer. Mi Casa!“